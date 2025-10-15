Policiais salvam bebê que parou de respirarDivulgação/PM
Policiais do 25º BPM salvam bebê que parou de respirar em Arraial do Cabo
Com ação rápida e técnica, militares prestaram primeiros socorros e garantiram atendimento médico seguro à criança
Dr. Serginho e Áureo Ribeiro reforçam parceria política em evento cultural em Cabo Frio
Deputado do Solidariedade destacou repasses e articulações com a Secretaria Estadual de Cultura e a FUNARJ para fortalecer projetos locais
Prefeito de Búzios reage a quebra-molas surpresa e pede diálogo com o DER-RJ
Segundo Alexandre Martins (REP), a empresa responsável pela obra não apresentou autorização emitida pelo município
Moradores de Figueira, em Arraial do Cabo, enfrentam apagão recorrente por problema em poste
Após reparo de cabo rompido na quinta-feira (9), distrito volta a registrar falta de energia e transtornos para moradores nesta segunda (13)
Prefeito de Cabo Frio propõe criação de aplicativo de transporte municipal durante audiência pública
Dr Serginho (PL) se reuniu com motoristas da categoria, nesta segunda-feira (13). Objetivo foi discutir o ordenamento do serviço e apresentar propostas de melhorias
Corpo em estado de decomposição é encontrado na Praia da Massambaba, em Arraial do Cabo
Vítima é um homem; caso foi registrado neste sábado (11)
