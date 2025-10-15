Policiais salvam bebê que parou de respirar - Divulgação/PM

Publicado 15/10/2025 15:38

Arraial do Cabo - Durante um patrulhamento em Arraial do Cabo, policiais do 25º Batalhão da Polícia Militar (25º BPM) atuaram com rapidez e preparo para salvar a vida de um bebê de aproximadamente 1 ano. A equipe foi abordada por familiares em desespero, após a criança ter parado de respirar.

Os policiais imediatamente iniciaram os procedimentos de primeiros socorros, conseguindo reanimar o bebê ainda no local. Logo em seguida, a equipe transportou a criança com segurança até o Pronto-Socorro de Figueira, onde recebeu atendimento médico e foi liberada fora de risco.

A ação destaca a importância do treinamento contínuo e da prontidão dos profissionais de segurança pública no atendimento a situações de emergência.