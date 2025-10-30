Pertences LN Notícias

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
Arraial do Cabo - Um pescador identificado como Eloy, morador de Arraial do Cabo, encontra-se desaparecido desde esta quarta-feira (29). Segundo informações, ele costumava pescar nas pedras e seus pertences foram localizados próximo à Ponta da Prainha, em um ponto conhecido como Cruz.

Equipes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) estão realizando buscas na região na tentativa de encontrar o pescador. Até o momento, não há informações oficiais sobre as circunstâncias do desaparecimento.

Autoridades locais orientam que qualquer informação sobre Eloy seja comunicada imediatamente às equipes de busca ou à polícia.

*Com informações do LN Notícias.