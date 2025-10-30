Pertences LN Notícias
Equipes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) estão realizando buscas na região na tentativa de encontrar o pescador. Até o momento, não há informações oficiais sobre as circunstâncias do desaparecimento.
Autoridades locais orientam que qualquer informação sobre Eloy seja comunicada imediatamente às equipes de busca ou à polícia.
*Com informações do LN Notícias.
