14/11/2025

Arraial do Cabo - Após o sucesso do LiterArraial 2025, que proporcionou a alunos, servidores, moradores e visitantes uma verdadeira imersão no universo literário, Arraial do Cabo volta a respirar cultura e literatura com a chegada do projeto itinerante BiblioSesc.



A iniciativa do Sesc, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, tem como principal objetivo incentivar o hábito da leitura e facilitar o acesso aos livros em diversas regiões do país.



O caminhão do BiblioSesc vai ficar estacionado na Praça Victorino Carriço (Sindicato), sempre às quartas-feiras, das 10h às 17h30. O espaço oferece empréstimos gratuitos de livros, com prazo de devolução de até 14 dias.



Os leitores podem retirar os livros, devolvê-los ou renovar o empréstimo por mais um período. Para isso, é necessário realizar um cadastro apresentando carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. Crianças com menos de 12 anos devem estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis. O acervo também pode ser consultado pela internet, no site www.sesc.com.br/bibliotecas.



Com um acervo de cerca de 3,5 mil títulos, o BiblioSesc oferece obras para todos os gostos e idades. Nas estantes do caminhão, é possível encontrar desde romances, clássicos da literatura e biografias até livros de culinária, poesia e histórias em quadrinhos.



Todo o acervo é criteriosamente selecionado e constantemente renovado, garantindo sempre novas descobertas literárias ao público.