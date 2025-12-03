Alexandre PantojaAscom

Arraial do Cabo - A Prefeitura de Arraial do Cabo prepara uma programação especial para este sábado (6), quando o atleta cabista Alexandre Pantoja entra em ação pelo UFC 323 para defender, mais uma vez, o cinturão da categoria peso-mosca.

A luta, uma das mais aguardadas da temporada, será transmitida ao vivo na Praça do Cova, a partir das 20h. O evento esportivo está programado para começar por volta da 0h de domingo (7).

O público poderá acompanhar o confronto entre Alexandre Pantoja e Joshua Van em um telão instalado especialmente para o evento. Antes da transmissão, haverá apresentação do cantor Rubinho, que abre a noite com música ao vivo e garante a animação do público.
