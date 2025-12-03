Alexandre PantojaAscom
A luta, uma das mais aguardadas da temporada, será transmitida ao vivo na Praça do Cova, a partir das 20h. O evento esportivo está programado para começar por volta da 0h de domingo (7).
O público poderá acompanhar o confronto entre Alexandre Pantoja e Joshua Van em um telão instalado especialmente para o evento. Antes da transmissão, haverá apresentação do cantor Rubinho, que abre a noite com música ao vivo e garante a animação do público.
