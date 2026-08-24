Fogo tomou conta de trechos de vegetação - Reprodução

Fogo tomou conta de trechos de vegetação Reprodução

Publicado 24/08/2026 15:09

Arraial do Cabo - O fogo tomou conta de trechos de vegetação na Restinga de Massambaba e no Parque Estadual da Costa do Sol, em Arraial do Cabo, e mobiliza equipes ambientais e do Corpo de Bombeiros desde a noite de sábado (22). O trabalho continuou neste domingo (23), com atenção especial para a região do Brejo do Espinho.

Até o momento, três pontos de ocorrência foram identificados . Na entrada da Praia do Caiçara, as chamas já foram controladas. Na região das Salinas, em Novo Arraial, brigadistas atuam para evitar que o fogo avance para áreas próximas.

O cenário mais delicado fica entre a Lagoa Salgada e o Brejo do Espinho, dentro da Reserva Biológica municipal. O terreno de difícil acesso e a presença de vegetação de brejo tornam o combate mais complicado e exigem cuidado redobrado das equipes.

A operação reúne agentes da Prefeitura de Arraial do Cabo, do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), do Corpo de Bombeiros e do Grupamento Distrital da Secretaria Municipal de Ambiente e Saneamento.

Além da importância ambiental, o Brejo do Espinho também tem relevância científica. A área abriga estruturas formadas por microrganismos que são estudadas por pesquisadores para entender processos relacionados à evolução da vida na Terra.

As causas do incêndio ainda serão investigadas. Como diferentes focos foram registrados em um curto período, a possibilidade de ação criminosa está entre as hipóteses que serão apuradas pelas autoridades.

Ainda não há estimativa da área atingida, já que o combate e o monitoramento continuam. A Secretaria Municipal de Ambiente e Saneamento acompanha a ocorrência junto aos demais órgãos envolvidos.

Até o momento, não há informação sobre feridos.

