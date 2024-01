Publicado 22/01/2024 15:07

O tempotal que atingiu Barra do Piraí ontem (21) provocou alagamentos e invadiu residências em várias partes do município, especialmente nos bairros Ponte do Andrade, Boca do Mato, Chalet e Parque Santana. Segundo a Defesa Civil, que percorreu as áreas afetadas, nenhum morador ficou desabrigado.