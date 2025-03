Publicado 26/03/2025 13:05

Hoje (26), policiais civis da 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí e representantes do Ministério Público deflagram operação contra uma facção criminosa acusada de envolvilmento com tráfico de drogas, torturas e homicídios em Barra do Piraí. A ação conta com o apoio da Polícia Militar. Até a publicação desta matéria, mais de 20 mandados de prisão foram cumpridos.

As investigações apontaram que o grupo criminoso possui ramificações em diversos municípios do estado. Os mandados de prisão e de busca e apreensão estão sendo cumpridos também na capital, em Itaboraí e em Paraíba do Sul.