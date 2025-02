Publicado 13/02/2025 15:06

Ontem (12), uma ação realizada em conjunto por agentes da 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí, do Programa Segurança Presente e da Polícia Rodoviária Federal prendeu cinco pessoas acusadas pelo crime de furto qualificado. A prisão do homem e das quatro mulheres aconteceu após uma idosa perceber que sua carteira havia sido furtada e procurar os agentes. Na análise das câmeras de segurança, os agentes constataram que três mulheres, que usavam perucas, aproximaram-se da vítima e subtraíram a carteira. Logo após o crime, elas deixaram o local.

Os agentes identificaram o veículo utilizado na fuga, já na cidade de Resende. A prisão aconteceu após troca de informações entre as forças de segurança. No interior do carro, foram encontradas as roupas usadas pelas mulheres, o dinheiro furtado da idosa, bem como as perucas utilizadas durante o furto.

As investigações continuam para identificar os proprietários de outros materiais encontrados no veículo.