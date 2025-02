Acidente aconteceu na altura do distrito de Dorândia - Reprodução

Publicado 12/02/2025 13:03 | Atualizado 12/02/2025 13:06

Nesta quarta-feira (12), um acidente envolvendo uma van da Polícia Civil e um caminhão-guincho na BR-393, em Barra do Piraí (RJ), deixou sete pessoas feridas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, dois feridos são policiais civis e cinco são presos.

Após a batida, que aconteceu no km 268, na altura do distrito de Dorândia, todos foram socorridos por equipes da K-Infra, que administra a rodovia, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No momento, os sete estão no Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

Por volta de 12h45, o trânsito estava interditado no sentido Barra do Piraí.