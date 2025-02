Publicado 09/02/2025 20:33

Um homem de 35 anos atirou na ex-companheira e uma amiga dela na noite de ontem (8) em Barra do Piraí. As vítimas têm 34 e 32 anos, respectivamente.

De acordo com a Polícia Militar, a ex-namorada do suspeito relatou que o homem, que não aceita o fim da relação, invadiu a sua casa e apontou uma arma para a cabeça dela. Enquanto ela e a amiga tentavam desarmá-lo, ambas foram baleadas. Segundo testemunhas, o suspeito fugiu de carro. As duas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, encaminhadas para Santa Casa de Barra do Piraí e já tiveram alta.



O caso foi registrado na 88ª Delegacia de Barra do Piraí. Até o momento, ninguém foi preso.