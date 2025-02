Publicado 03/02/2025 14:22

Segundo informações da Polícia Militar divulgadas nesta segunda (3), um homem de 40 anos foi preso por invadir a casa da ex-companheira e destruir seus pertences ontem (2) em Barra do Piraí. A vítima, de 49 de anos, tinha saído de casa e, ao retornar, se deparou com o ex.

Além de invadir o imóvel, localizasdo no bairro Caixa D'Água, o homem quebrou móveis, rasgou roupas e jogou fora medicamentos. À PM, a vítima relatou quesofreu ofensas e só não foi agredida por ter conseguido fugir e se esconder em um bar.



O acusado foi encaminhado para a 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí e vai responder por violação de domicílio e dano.