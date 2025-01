Publicado 24/01/2025 13:34

Após declarar ter encontrado um passivo total que ultrapassa R$ 1 bilhão, a atual asdministração municipal de Barra do Piraí decretou estado de calamidade financeira.

O decreto, assinado pela prefeita Katia Miki e publicado no Diário Oficial do Município quinta-feira (23), elenca o relatório de auditoria governamental nº 202.494-5/2022 em que o TCE indica descumprimento sistemático ao Plano de Amortização de Débito Atuarial e ao Plano de Investimento, bem como a ausência de repasses por exercícios seguintes, o cenário orçamentário, financeiro e patrimonial encontrado pela sua gestão e o passivo de R$ 1.103.741.937,99.

“A situação financeira da nossa cidade é algo crítico. Estamos trabalhando para reduzir ao máximo todos os custos desnecessários. Não será fácil, mas vamos trabalhar para colocar Barra do Piraí de volta aos trilhos do progresso”, destacou a prefeita.

A nova gestão encontrou mais de R$ 200 milhões de restos a pagar, unidades de saúde com péssimo estado de conservação, o valor de R$ 9.972.067,34 que precisa ser ressarcido ao Fundeb, além de problemas que afetam diretamente a coleta do lixo e déficit atuarial do Fundo de Previdência dos servidores.

Medidas emergenciais

Para enfrentar o colapso financeiro, o decreto de calamidade inclui:

1)Suspensão de novas despesas que não sejam estritamente essenciais à continuidade dos serviços públicos;

2)Revisão imediata de todos os contratos administrativos em vigor, com vistas à renegociação de valores ou rescisão, nos casos cabíveis por ato devidamente fundamentado;

3)Auditoria em todas as dívidas e contratos, com o objetivo de identificar eventuais irregularidades e adotar as medidas legais;

4)Realização de um plano emergencial para captação de recursos financeiros, incluindo parcerias com os Governos Estadual e Federal;

Servidores e serviços essenciais

A prefeita afirmou que, apesar do cenário crítico, vai honrar com o salário dos servidores públicos e que os serviços essenciais como saúde, educação e ordenamento público não serão interrompidos.

“Vamos honrar os salários dos nossos servidores e preservar todos os serviços essenciais com a qualidade que o barrense merece”, disse.

O decreto de calamidade financeira tem um prazo de 180 dias, podendo ser prorrogado por igual período.