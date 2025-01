Publicado 16/01/2025 14:38

A Polícia Civil de Barra do Piraí está investigando a morte de uma jovem que foi encontrada às margens do Rio Paraíba do Sul, na altura do distrito de Vargem Alegre. O corpo foi localizado na última terça-feira (14), preso à pilatra de uma ponte e com pés e mãos amarrados.

Por enquanto, além dessas informações sobre as marcas de violência, a polícia informou que a vítima tinha 25 anos de idade e estava desaparecida desde domingo (12).