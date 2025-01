Publicado 03/01/2025 21:57

Um homem de 39 anos de idade morreu atropelado na BR-393, em Barra do Piraí, nesta quinta-feira (2). A vítima estava atravessando a rodovia na altura do km 250, no bairro Coimbra, quando foi atingida por um veículo. A força do impacto levou a vítima à morte ainda no local.

Profissionais da perícia esteviram no local para coletar informações antes que o crpo fosse levado para o Instituto Médico Legal (IML). O atropelamento está sendo investigado pela 88ª Delegacia de Polícia de Barra.