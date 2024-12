Publicado 17/12/2024 20:48

Iniciativa cultural que celebra o espírito natalino por meio de uma programação itinerante em algumas cidades do Sul Fluminense, a Caravana Natal Encantado desembarca em Ipiabas, distrito de Barra do Piraí, neste sábado (21).

Entre 16h30 e 22h, moradores e turistas poderão assistir a apresentação do Encantado Coral Estrelas do Sul, tirar fotos com o Papai Noel e interagir com outros personagens emblemáticos. O evento gratuito, que será realizado na Praça Irineu Mendonça, também terá uma Feira de Artesanato com produtores locais.