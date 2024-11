Publicado 29/11/2024 15:07

Um rapaz de 20 anos morreu afogado após pular em um açude para nadar em Barra do Piraí. Na manhã de ontem (28), o jovem e mais dois amigos de deslocaram até o local que fica a cerca de uma hora de caminhada da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), na altura do bairro Matadouro.

De acordo com a Polícia Civil, o rapaz mergulhou e não retornou à superfície. Os outros dois, que não pularam no açude porque não sabiam nadar, jogaram um galho de árvore para tentar ajudá-lo. Sem êxito, eles pediram socorro. Após cerca de 15 minutos de buscas, os bombeiros encontraram o corpo nos fundos do açude.

De acordo com o g1, o delegado Antônio Furtado, da 88ª DP de Barra do Piraí, informou que vai aguardar o resultado do laudo pericial para saber se foi uma morte acidental ou resultado de violência.