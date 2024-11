Publicado 18/11/2024 14:27

A Operação Segurança Presente efetuou uma prisão inusitada ontem (17), em Barra do Piraí. A situação já começou incomum quando quando uma mulher que cuida do banheiro da rodoviária ter relatado aos agentes que sua "caixinha de Natal" havia sido roubada de forma violenta por um homem, que a ameaçou com um canivete, conforme uma testemunha corroborou.

Os agentes iniciaram a busca pelo suspeito e no trajeto já encontraram uma parte do dinheiro que a vítima havia recebido de doações. Para tentar escapar do cerco, o homem se atirou no Rio Piraí. Os agentes do Segurança Presente fecharam o cerco e o suspeito se rendeu, sendo imediatamente encaminhado à 88 Delegacia de Polícia de Barra do Piraí.