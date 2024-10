Publicado 06/10/2024 19:32

Katia Miki, do Solidariedade, foi eleita prefeita de Barra do Piraí neste domingo (6). Com 100% das urnas apuradas, ela totaliza 36,77% dos votos. Dione do Mario Esteves e Antonio Furtado vieram em seguida, com 31,81% e 30,82$, respectivamente.

Natural de Barra do Piraí, Miki é advogada, solteira e está em seu primeiro mandato como vereadora.