Publicado 23/07/2024 15:09

Na noite de ontem (22), o Partido Novo oficializou a candidatura de João Camerano, mais conhecido como Dr. João Camerano, à prefeitura de Barra do Piraí nas eleições municipais que se aproximam. Pastor Toni Albex será o candidato a vice-prefeito na chapa de João.

O Partido Novo também apresentou 12 candidatos ao cargo de vereador. A convenção com as oficializaões das candidaturas do Novo aconteceu na Rua Franklin de Moraes, no Centro.