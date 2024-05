Animal veio a óbito na noite de ontem (2) - Reprodução/Polícia Civil

Animal veio a óbito na noite de ontem (2)Reprodução/Polícia Civil

Publicado 03/05/2024 11:13 | Atualizado 03/05/2024 11:14

Ontem (2), um homem de 36 anos de idade foi preso em flagrante por maus-tratos a um cão da raça pitbul em Barra do Piraí. De acordo com a Polícia Civil, a Superintendência de Bem-Estar da prefeitura foi até o bairro Grota do Neném quando recebeu um vídeo do cachorro tendo convulsões e constatou sinais de intoxicação, além do calor excessivo no local. Embora socorrido, o animal faleceu



Ainda segundo a Polícia Civil, pedaços de carne podre e em estado de fermentação foram achando em um balde. "Uma outra hipótese é que essa intoxicação tenha se dado porque sobre uma caixa d'água foram encontrados dois frascos vazios de uma remédio para carrapatos, que deve ser diluído em água para que possa ser empregado na higiene do animal. E, segundo familiares, não foi isso que ele fez. Ele colocou os dois frascos direto sobre o pitbull, e essa é uma causa idônea também para levar o animal a óbito", explicou o delegado titular de Barra do Piraí, Antônio Furtado, ao site g1.

O tutor foi encontrado no momento em que trabalhava em um supermercado no Centro da cidade e foi encaminhado para a delegacia de Barra do Piraí. Ele responder por maus-tratos a animais com resultado de morte. Se condenado, a pena pode chegar a seis anos de prisão.