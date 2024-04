Pré-candidata à prefeita, Katia foi a vereadora mais votada nas últimas eleições - Reprodução

Publicado 25/04/2024 16:19

Em seu primeiro mandato como vereadora, Kátia Miki (Solidariedade) confirmou sua pré-candidatura à prefeitura de Barra do Piraí. Desde o início de seu mandato na Câmara, a vereadora, que foi mais a votada do pleito, tem sido a principal opositora do atual prefeito, Mario Esteves. Partiu dela, inclusive, o pedido de impeachment do prefeito no caso mais polêmico de sua gestão, quando ele sugeriu "castrar" mulheres durante um discurso transmitido ao vivo pela internet.

Com a confirmação de sua pré-candidatura, Kátia já conta com apoio dos deputados federais Áureo Ribeiro (Solidariedade) e Laura Carneiro (PSD), dos deputados estaduais Munir Neto (PSD), André Corrêa (PP) e Júlio Rocha (AGIR), do vereador Pedrinho ADL (Solidariedade), do ex-vereador Cristiano Almeida (PSD), do ex-prefeito de Barra Jorge Babo (Cidadania) e dos atuais prefeitos de mendes, Jorge Henrique, e Volta Redonda, Antônio Francisco Neto (PP).