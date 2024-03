88ª DP de Barra do Piraí - (Imagem: Divulgação/PCERJ)

Publicado 11/03/2024 14:34

Dois jovens foram baleados na última madrugada no distrito de Califórnia, em Barra do Piraí. Os rapazes de 19 e 20 anos de idade estavam em frente a um bar quando homens atiraram neles de dentro de um carro e fugiram imediatamente.

Os dois foram resgatados pelo Samu e encaminhados ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda, onde foram atendidos. Atingido na perna, o rapaz de 19 anos foi liberado ainda pela manhã de hoje (11). O outro rapaz, que foi baleado no pé, continuava internado na unidade até o meio da manhã, segundo o g1.



Até o momento, não há infomações sobre os autores e possíveis motivações. O caso foi registrado na 88ª DP de Barra do Piraí. A equipe da perícia já realizou seu trabalho no local do crime.