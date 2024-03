Publicado 07/03/2024 16:26

Barra do Piraí confirmou a segunda morte por dengue em 2024. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde. A vítima foi uma mulher de 81 anos que morava no bairro Santo Antônio. A idosa, que estava internada, faleceu ontem (6). A primeira morte por dengue em Barra do Piraí neste ano foi confirmada no dia 9 de fevereiro. A vítima tinha 76 anos e era moradora do distrito da Califórnia. Barra do Piraí é a segunda cidade com maior número de mortes neste ano na região Sul do estado, atrás somente de Resende.