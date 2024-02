Lexa - Beatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 15/02/2024 17:25

Após ser acusada pelo prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, de fazer um show com duração menor do que a contratada e desrespeitar o público, Lexa se manifestou por meio dos stories no Instagram. “Fiz um show lindo em Barra do Piraí. Mesmo com toda a correria, cheguei lá 30 minutos antes. Pena que me entregaram um palco com 50 minutos de atraso. Eu cheguei lá às 22h30, era pra eu entrar às 23h e o palco só estava liberado às 23h50”, disse a cantora.

A resposta veio após o prefeito e a prefeitura usarem as redes sociais para emitirem uma nota de repúdio informando que cancelaram o pagamento de Lexa até que tudo seja esclarecido. Em seus stories, a cantora disse, ainda, que tirou fotos inclusive com Mario Esteves: “Falaram que não tirei foto com as pessoas. Lógico que tirei, inclusive com prefeito, que foi o primeiro a entrar, antes de todo mundo".