88ª DP de Barra do Piraí - (Imagem: Divulgação/PCERJ)

Publicado 12/02/2024 17:04

Policiais civis da 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí prenderam um homem em flagrante pelos crimes de cárcere privado, ameaça e lesão corporal contra a companheira. Segundo a assessoria da Pcerj informou hoje (12), denúncias apontaram que uma mulher sofria violência doméstica, o que motivou as diligências. O acusado e a vítima foram localizados na residência do casal, no Centro de Barra do Piraí. A vítima apresentava lesões pelo corpo e relatou que era constantemente ameaçada e agredida pelo companheiro.

Dentro da casa, os policiais encontraram roupas espalhadas pelo chão, restos de comida nos cômodos, manchas semelhantes a sangue, pinos, ampolas e seringas vazias. A vítima relatou que se relacionava há apenas três meses com o autor e que não tinha autorização para sair sozinha, já que ele controlava tudo, inclusive, seu telefone celular. A prisão aconteceu na última quinta-feira (8) e o homem foi encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.