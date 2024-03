O Aedes Aegypti transmite dengue, zika, chikungunya e febre amarela - Foto: jcomp - Freepik - Uso gratuito

Publicado 11/03/2024 14:20

Barra do Piraí confirmou mais duas mortes por dengue neste ano. De acordo com a prefeitura, a primeira morte aconteceu em 25 de fevereiro e a segunda no último sábado (9). As vítimas tinham, respectivamente, 26 anos de idade e 40 anos. Com essa nova atualização da Secretaria Municipal de Saúde, o número de mortos por dengue no múnicipio chegou a quatro.