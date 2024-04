88ª DP de Barra do Piraí - (Imagem: Divulgação/PCERJ)

Publicado 09/04/2024 13:52

Ontem (8), policiais civis da 88ª DP de Barra do Piraí apreenderam uma adolescente acusada por fato análogo ao rime de tentativa de homicídio. A menor foi apreendida no bairro Oficinas Velhas, em Barra do Pirai, após monitoramento do Setor de Inteligência. Contra ela, foi cumprido mandado de busca e apreensão.