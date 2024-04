Publicado 02/04/2024 18:41

A Prefeitura de Barra do Piraí foi notificada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) para prestar informações sobre a aquisição de um imóvel no Centro da cidade. A ação, movida pelo deputado Anderson Moraes (PL), solicita a interrupção do processo de compra. O imóvel, avaliado pela Prefeitura em R$32.268.642,18 e com R$10 milhões já na conta do orçamento de 2024, teria o objetivo de atender as áreas de saúde e assistência social.



Para o deputado, o valor não corresponde à realidade do mercado, tampouco existe um estudo de valor. Na opinião de Anderson Moraes, trata-se de uma “aventura em final de mandato” e um “risco ao erário municipal”. O Tribunal de Contas negou o pedido liminar para paralisar todos os atos vinculados à despesa, mas solicitou que o município se manifeste sobre o teor da representação. “Iremos aguardar as informações da Prefeitura para ver o que eles têm a dizer. No mínimo, isso teria que ser feito pelo próximo prefeito”, destacou Moraes.