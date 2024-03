Motorista do caminhão ficou ferido - Divulgação/Guarda Municipal

Publicado 12/03/2024 15:54

Nesta terça-feira (12), um caminhão bateu de frente com um ônibus na RJ-137, no bairro Belvedere, em Barra do Piraí. De acordo com informações da Guarda Municipal, o veículo perdeu o freio e o motorista conseguir desviar de alguns carros até colidir com o coletivo.

O motorista do caminhão teve ferimentos leves e foi atendido na Santa Casa de Misericórdia de Barra do Piraí. Ninguém mais ficou ferido.