Anderson Moraes e Cezinha em encontro com o ex-presidente BolsonaroDivulgação

Publicado 28/05/2024 15:08 | Atualizado 28/05/2024 15:48

Diante da crescente ampliação da rejeição dos partidos à atual gestão, em um movimento iniciado no final de 2023, diversos nomes têm surgido como possíveis candidatos à prefeitura de Barra do Piraí. Com objetivo de evitar a pulverização dos votos em um município onde não há possibilidade de segundo turno, o deputado estadual Anderson Moraes defende uma espécie de frente ampla contra o candidato apoiado pelo atual prefeito, Mario Esteves. “É importante que os partidos se unam agora para evitar que essa gestão desastrosa que temos hoje no município permaneça por mais quatro anos”, disse o líder do PL na Alerj.