Publicado 03/05/2024 11:19

Ontem (2), uma mulher de 36 anos foi presa acusada de agredir os filhos de 16 e 18 anos de idade e a mãe de 67 em Barra do Piraí. Segundo a Polícia Civil, os familiares estariam passando por agressões psicológicas e tentativas de agressões físicas há cerca de seis anos.

Após ser detida no bairro Morro do Gama e encaminhada para a 88ª DP de Barra, a acusada foi comunicada que vai responder pelos crimes de perseguição, violência psicológica, injúria por preconceito de idade e tentativa de lesão corporal contra a mãe. Caso seja condenada por todas as acusações, ela pode pegar até oito anos de prisão.