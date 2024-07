Publicado 11/07/2024 16:44 | Atualizado 11/07/2024 17:16

Conforme informou O DIA , o pré-candidato a prefeito de Barra do Piraí Antonio Furtado criou um canal direto de comunicação com os moradores da cidades. Em sua página no Instagram, ele vem mostrando casos como instituições educacionais fechadas, por exemplo.

Nesta semana, no entanto, Furtado foi mais incisivo nas críticas à atual administração municipal, com foco na saúde. De acordo com o pré-candidato, ele só conseguiu compreender o tamanho do problema percorrendo o município. Os principais pontos de atenção levantados por Furtado são a "escassez de postos de saúde em funcionamento" e "o caos que vive a Santa Casa". Ao Foco Regional, Furtado relatou o caso de uma mulher agredida na cabeça e que precisava de tomografia e cirurgia. Segundo ele, além da Santa Casa não poder prestar o atendimento necessário, a paciente precisou aguardar três dias para ser tranferida para outra cidade.

Em nota oficial, a Prefeitura de Barra do Piraí disse que "lamenta que já estejam antecipando o momento eleitoral e, de forma vil, trazendo informações inverídicas ao município". Segundo a nota,