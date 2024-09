Dione do Mario Esteves (à esquerda), Antonio Furtado (no alto, à direita) e Katia Miki (abaixo, à direita) - Reprodução

Publicado 29/09/2024 07:00

Barra do Piraí - De acordo com pesquisa do instituto Data Marks, Dione do Mario Esteves (MDB) tem 29,83% das intenções de voto para prefeito em Barra do Piraí. Na sequência, aparecem Delegado Antonio Furtado (União Brasil), com 21,17%; Katia Miki (Solidariedade), com 16,67%; e Dr. João Camerano (Novo), com 1,17%. Os demais candidatos não chegaram a 1%. O resultado é na estimulada, quando todos os candidatos foram apresentados aos entrevistados.



O levantamento também mediu a intenção de votos espontânea, quando a lista com os nomes dos candidatos não é apresentada aos eleitores. Neste cenário, Dione aparece com 27,33%, Furtado com 20,33% e Katia com 15,17%, enquanto 29,17% dos entrevistados responderam que não sabem. Os demais candidatos não chegaram a 1%.



O instituto entrevistou 600 pessoas entre os dias 25 e 26 de setembro. A margem de erro é de 3,98% e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo RJ-08185/2024.



DETALHES

Em terceiro lugar na disputa pela prefeitura, Katia Miki lidera a rejeição do eleitorado, com 27,33%. Na sequência, aparecem Dione, com 15,83%; Furtado, com 14,5%; Camerano, com 1,67%; Gilberto Souza (PT), com 1,17%; e Paulo Silva (PCO), com 1%.



Quando questionados sobre qual candidato vai ganhar, 30,67% apostaram em Dione, independentemente de quem o eleitor vota. Em seguida, aparecem Furtado, com 29,5%e Katia Miki, com 15,67%.



INTENÇÃO DE VOTOS | ESTIMULADA

Considerando os seguintes candidatos, quem você votaria para prefeito?

Dione do Mario Esteves | Vice Márcia Mariotini...........................29,83%

Não sabe..................................................................................23,33%

Delegado Antonio Furtado | Vice Cezinha do Mercado................21,17%

Katia Miki | Vice Cristiano Almeida.............................................16,67%

Branco, nulo ou nenhum............................................................5,83%

João Camerano | Vice Pastor Toni Albex.......................................1,17%

Gilberto Souza | Vice Fernanda Vieira..........................................0,83%

Não respondeu...........................................................................0,83%

Professora Fernanda Vieira | Vice Professor Thauan Santos ..........0,33%

Paulo Silva | Celso Carvalho........................................................0,00%%