Mário Esteves, atual prefeito de Barra do PiraíDivulgação

Publicado 04/09/2024 13:36

Na última segunda-feira (9), o Ministério Público do Rio de Janeiro, por meio 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Barra do Piraí, ajuizou ação contra o prefeito Mário Esteves (MDB) por suposto desvio de mais de R$ 27 milhões. De acordo com a investigação realizada entre 2017 e 2024, o atual prefeito de Barra teria desviado recursos da previdência dos servidores públicos municipais.

Segundo o documento, em agosto de 2022 foi expedida recomendação para que fossem aplicadas as medidas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) em um prazo de 30 dias. Como isso não teria acontecido, ainda de acordo com o documento do MPRJ, uma nova solicitação de regularização dos repasses aos servidores foi expedida em 2023.

O MPRJ destaca, ainda, que Mário Esteves, prefeito em fim de mandato, firmou um acordo de parcelamento para que seus sucessores arquem com a dívida "eis que previu o pagamento de apenas 5 parcelas ao longo de sua gestão e a rolagem de mais de 90% da dívida a ser paga entre os anos de 2025 e 2029, além dos acordos anteriormente firmados, das dívidas de 2024 (patronal e segurado) ainda não parceladas e das obrigações vincendas mensalmente".

Em seu trecho mais incisivo, o texto da ação do MPRJ afirma que Mário Esteves está "deixando ao fim de seu mandato uma bomba fiscal que impactará as duas próximas gestões municipais".