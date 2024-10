Publicado 06/10/2024 14:40 | Atualizado 06/10/2024 14:43

Neste domingo (6) de eleições municipais, um homem foi preso acusado pela prática de boca de urna em Barra do Piraí. Após a prisão, que aconteceu no bairro Coimbra, ele foi levado para a 88ª Delegacia de Polícia e autuado por crime eleitoral.

Assim como em outros municípios do estado, em Barra do Piraí cabe à PM prender e conduzir as pessoas flagradas cometendo infrações eleitorais às delegacias mais próximas.