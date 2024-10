"Nosso governo será de diálogo, de parcerias, de união. Queremos reconstruir a cidade, e vamos precisar de muita ajuda", diz Miki - Divulgação

Publicado 18/10/2024 13:52

Aos 43 anos de idade, Katia Miki foi a primeira mulher eleita prefeita de Barra do Piraí. Barrense, mãe de um filho e advogada, Katia resolveu enfrentar as eleições em uma das principais cidades da região ainda em seu primeiro mandato como vereadora.

Apesar da rápida ascensão política, ela relembra um pouco de sua trajetória profissional anterior em entrevista ao DIA. Entre outros assuntos, Katia comenta que a transição de governo "não tem sido amigável". Uma das principais opositoras do prefeito Mario Esteves nos últimos anos, Katia também revelou que tem recebido denúncias sobre supostos documentos que estariam sendo retirados da prefeitura.



O DIA - A senhora teve apenas um mandato como vereadora e logo foi eleita prefeita. No entanto, sua trajetória anterior à politica é longa. Como ela colaborou com seu mandato?

Kati - Resolvi me candidatar a um cargo eletivo porque via uma necessidade de representatividade do distrito de Ipiabas, lugar onde eu moro até hoje, e acreditava que o município carecia de mais mulheres atuando na política. Eu sou advogada, já presidi comissões importantes na OAB, atuei por muito tempo como conselheira da OAB Mulher e sempre fui envolvida nos conselhos municipais. Eu sou uma barrense apaixonada por Barra do Piraí, que mesmo no anonimato, sempre acompanhou os principais problemas da cidade, com muito desejo de um dia poder contribuir. A minha eleição como vereadora, com uma votação tão expressiva, mostrou que eu estava no caminho certo. E aí, comecei a trabalhar arduamente, sempre com muito diálogo, fiscalizando energicamente as ações do governo, denunciando aquilo que era errado e lutando por melhorias. E o nosso trabalho ganhou uma certa notoriedade. Acredito que isso tenha nos ajudado a chegar até aqui.



O DIA - Qual a sensação de ter sido eleita prefeita com uma carreira política curta?

Katia - O sentimento é de gratidão e muita responsabilidade. Foram 18 mil barrenses que acreditaram em nosso projeto. E, podem ter certeza, eu jamais irei decepcioná-los. Já estou trabalhando muito antes mesmo de assumir a prefeitura, buscando parcerias, emendas e investimentos para a nossa cidade. Não sei por qual motivo, mas nos últimos quatro anos, Barra do Piraí nunca recebeu a visita do atual governador Cláudio Castro. Diferente dos nossos municípios vizinhos. Isso vai mudar! O nosso governo será de diálogo, de parcerias, de união. Queremos reconstruir a cidade, e vamos precisar de muita ajuda.



O DIA - Já que você foi uma das principais opositoras do atual prefeito, como está sendo o processo de transição?

Katia - Infelizmente não tem sido amigável. Tenho tentado contato e não estou conseguindo. O atual prefeito não me atende. Isso é ruim para a cidade. Nós temos recebido fotos onde mostram servidores comissionados saindo com sacos e mais sacos com documentos de dentro prefeitura e colocando em carros. Queríamos saber o que é isso. Mas isso não irá nos impedir de trabalhar. Na próxima semana irei protocolar ofício indicando a minha comissão administrativa de transição de mandato e vamos em busca de saber, de fato, como está a prefeitura de Barra do Piraí. Vamos iniciar os trabalhos com foco em saúde, educação, abastecimento de água e transporte público.



O DIA - Quais são os principais objetivos do início do seu mandato?

Katia - Nós vamos à luta! Vamos buscar recursos com os deputados parceiros e com o governador. Vamos à Brasília, rodar os ministérios, e fazer articulação. Precisamos melhorar o abastecimento de água, o transporte público e aumentar a verba MAC da saúde, para que toda a população tenha atendimento médico digno. Vamos criar incentivos para atrair novas empresas para a cidade. Vamos cuidar das pessoas e melhorar a qualidade de vida da população.





O DIA - Todos os secretários e secretárias estão definidos? Pode adiantar alguns nomes e contar a razão dessas escolhas?

Katia - Eu ainda estou definindo os secretários e secretárias. Estou pensando muito. Não quero cometer erros. Então vou aproveitar o tempo que ainda me resta para pensar um pouco mais e conversar com algumas pessoas.