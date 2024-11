Publicado 17/11/2024 14:18

Após alertar para o risco de inundações e deslizamentos em Barra do Piraí neste final de semana, a Defesa Civil iniciou um trabalho de análise em áreas consideradas mais vulneráveis na madrugada deste domingo (16).

Apesar das cheias, não houve registro de desalojados ou desabrigados. Após a avaliação final, a Defesa Civil concluiu que as vazões do rio Paraíba do Sul seguem elevadas, mas diminuem de forma gradual. Os deslizamentos, segundo a prefeitura, foram pontuais.