Motorista teve ferimentos leves - Divulgação/PRF

Motorista teve ferimentos levesDivulgação/PRF

Publicado 20/11/2024 14:23

Ontem (19), um caminhão que transportava engradados de cerveja tombou na Rodovia BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), na altura de Barra do Piraí. O acidente aconteceu na altura do km 274, na Curva do Aterrado.

De acordo com a K-Infra, concessionária que administra o trecho da rodovia, o motorista do caminhão sofreu ferimentos leves e não quis ser levado para o hospital. Como o tombamento aconteceu próximo ao acostamento, não houve alteração no trânsito.