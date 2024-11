Publicado 28/11/2024 14:34

A Polícia Militar de Barra do Piraí prendeu um homem suspeito de adulterar a placa do veículo que conduzi. A prisão aconteceu ontem (27), no bairro Matadouro, durante operação de rotina da 5ª Companhia do 10º Batalhão da Polícia Militar (10º BPM). As suspeitas sobre o rapaz de 25 anos incluem clonagem e uso do automóvel Toyota Yaris para atividades ilícitas. O homem foi preso em flagrante por violação o Artigo 311 do Código Penal..