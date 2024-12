Katia foi eleita a primeira prefeita de Barra do Piraí com 36,77% dos votos válidos - Divulgação

Katia foi eleita a primeira prefeita de Barra do Piraí com 36,77% dos votos válidosDivulgação

Publicado 02/12/2024 17:53

Nesta segunda-feira (2), a prefeita eleita de Barra do Piraí, Katia Miki (Solidariedade), anunciou mais três nomes que vão compor o secretariado da Prefeitura de cidade a partir de 2025. Daniella Maria de Oliveira estará à frente da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, Tadeu Oliveira será responsável pela Secretaria de Turismo e Hugo Marques será o secretário de Comunicação Social.

“Eu tenho escolhido pessoas técnicas para compor o nosso governo e que irão nos ajudar a reconstruir Barra do Piraí. Como prefeita, vou criar a Secretaria da Mulher para ampliarmos as ações e avançarmos nas políticas públicas para as mulheres barrenses”, disse Katia.

Saiba mais sobre os três profissionais anunciados hoje:



• Daniella Maria de Oliveira - Assistente Social, Servidora Pública Municipal desde 2012. Atualmente integra a equipe do Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher - NIAM da 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí, atuando há 2 anos no acolhimento e encaminhamento das vítimas de violência doméstica e familiar atendidas na unidade policial. Discente do curso de Especialização Enfrentamento das violências contra crianças e adolescentes pela Universidade de Brasília. Experiência no atendimento e no acompanhamento de vítimas das mais diversas formas de violência através do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, onde atuou como técnica e coordenadora por 8 anos. Foi presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA. Atualmente a subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, apesar de já ter status de secretaria, está vinculada à secretaria municipal de Saúde. Na gestão de Katia, a subsecretaria se tornará secretaria.



• Tadeu Oliveira - Formado em Comunicação Social pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e pós-graduado em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), trabalhou como jornalista no Jornal do Commercio do grupo Diários Associados e no Jornal Valor Econômico do Grupo Globo. Há mais de 10 anos atua no segmento de Turismo em Ipiabas, distrito de Barra do Piraí. É diretor na Associação Mais Ipiabas (AMI) e presidente do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) da cidade. Na reforma administrativa, o governo desmembrará também a secretaria de Turismo, que atualmente caminha junto com a secretaria de Cultura.



• Hugo Marques Ribeiro - Jornalista, com MBA em Comunicação Eleitoral e Marketing Político, é também licenciado em letras e pós-graduado em Gestão Estratégica Educacional. Foi chefe de gabinete na Câmara Municipal de Volta Redonda, assessor parlamentar da Câmara Municipal de Piraí, assessor de comunicação da secretaria municipal de Assistência Social de Volta Redonda e assessor de comunicação do mandato do deputado estadual Munir Neto. Durante 3 anos, contribuiu na assessoria de comunicação do mandato da vereadora Katia Miki, na Câmara Municipal de Barra do Piraí, e posteriormente em sua campanha à prefeitura da cidade.