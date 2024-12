Bomba da Prefeitura fica na Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Divulgação

Bomba da Prefeitura fica na Secretaria Municipal de Serviços PúblicosDivulgação

Publicado 09/12/2024 12:54

No último sábado (7), servidores da prefeitura de Barra do Piraí colocaram um cartaz avisando sobre a falta de combustível na bomba, que fica localizada na Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Com o abastecimento suspenso, serviços públicos como o atendimento do Samu, viagens para tratamento fora do domicílio e até os serviços de limpeza podem ser interrompidos.

“A atual gestão deveria ter responsabilidade com Barra do Piraí e com os barrenses. A falta de planejamento, organização e de amor pela cidade, estão ameaçando os serviços essenciais. Isso é um grande absurdo”, disse a prefeita eleita, Katia Miki (Solidariedade).

Katia também falou sobre a possível razão para o desabastecimento e a provável solução emergencial que vai adotar no início de seu governo: "Acredito que a paralisação desse e de tantos outros serviços seja por falta de pagamento. A gente deve herdar uma dívida significativa da atual administração. A solução será fazer uma dispensa de licitação e contratar um posto de combustíveis de forma emergencial, até que o novo edital seja lançado. A população não pode continuar sendo penalizada”.