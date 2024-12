Registro de um dos locais com lixo acumulado em Barra - Divulgação

Registro de um dos locais com lixo acumulado em BarraDivulgação

Publicado 07/12/2024 14:33

Barra do Piraí - A paralisação da coleta de lixo tem causado transtorno à população de Barra do Piraí nas últimas semanas. A empresa responsável estaria alegando falta de pagamento para a pausa no recolhimento que já afeta diversos bairros.

Faltando menos de um mês para assumir a prefeitura, a prefeita eleita Katia Miki (Solidariedade) revelou que sua equipe de transição ainda não conseguiu ter acesso ao contrato firmado entre a empresa e a prefeitura da cidade, mas que já solicitou através de ofício.



“Os barrenses foram deixados por conta própria, enfrentando um acúmulo alarmante de resíduos nos bairros, nos distritos e no centro da cidade. Não tivemos acesso ainda ao contrato celebrado entre a empresa e a prefeitura, mas já solicitamos. Oficiamos também o Ministério Público. Estamos nos preparando para superar esse problema a partir do próximo ano”, afirmou Katia.



Enquanto o lixo se acumula diante de casas e escolas, atraindo bichos e agravando problemas de saúde pública, Katia se prepara para realizar uma licitação emergencial a fim de assegurar a coleta de lixo na cidade e um mutirão de limpeza.



“Estamos às vésperas do natal, um período que o comércio se fortalece, fomentando a economia da cidade. O lixo acumulado tem prejudicado bastante essa época tão importante do ano. Nós vamos superar esse período sombrio”, comentou Katia.





Cristiano Almeida, vice-prefeito eleito e responsável por coordenar a transição na Secretaria Municipal de Saúde, tem feito reuniões diárias com os atuais secretário, subsecretário e controlador da saúde, e buscado informações com os servidores efetivos.



“A saúde sempre foi um dos principais problemas de Barra do Piraí. Temos visto falta de medicamentos na Farmácia Municipal e um ambiente insalubre na maioria dos equipamentos públicos. Visitei 5 unidades de saúde, a maioria delas estão com mofo na parede, um absurdo!”, disse Cristiano.