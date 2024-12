Publicado 30/12/2024 15:56

Ontem (29), após investigações, policiais militares entraram em uma casa que seria usada como "boca de fumo" no distrito de Vargem Alegre, em Barra do Piraí.

No local, que fica no bairro Maracanã, os agentes prenderam dois homens, de 29 anos de idade e 20 anos, e um adolescente, de 17 anos. Também foram apreendidos 251 frascos de loló, 1,2 kg de maconha, 550 g de cocaína, 12 g de crack, 44 comprimidos de ecstasy e 228 tubos plásticos vazios.



Na 88ª Delegacia de Barra do Piraí, os adultos foram autuados pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, com enquadramento adicional de corrupção de menores para um deles. O adolescente também ficou apreendido por fato análogo ao tráfico.