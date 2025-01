Leonardo morreu eletrocutado, segundo a perícia - Reprodução

Leonardo morreu eletrocutado, segundo a períciaReprodução

Publicado 03/01/2025 12:02 | Atualizado 03/01/2025 12:05

O corpo de Leonardo de Andrade Magalhães, morador de Barra do Piraí que morreu eletrocutado aos 31 anos em Cabo Frio, será sepultado nesta sexta-feira (3), às 17h, em Volta Redonda, mesma cidade onde o velório está sendo realizado.

Leonardo foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na Avenida Hilton Massa, no bairro Passagem, um dos locais mais frequentados por turistas em Cabo Frio. De acordo com a perícia da Polícia Civil, o metalúrgico foi vítima de choque elétrico na tarde de quarta-feira (1º). O reconhecimento do corpo no IML de Cabo Frio foi feito pelo pai da vítima.