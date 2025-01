Katia Miki durante seu discurso - Reprodução/Rede social

Publicado 02/01/2025 12:57

Na tarde de ontem (1º), a prefeita eleita de Barra do Piraí, Kátia Miki; o vice-prefeito e secretário de Saúde, Cristiano Almeida; e os 11 vereadores eleitos no mais recente pleito foram empossados no salão do Royal Sport Club. O evento, organizado pela Câmara Municipal, atraiu mais de 1,5 mil pessoas.



Em seu discurso, a primeira mulher prefeita da cidade se dirigiu aos vereadores para ressaltar a necessidade de um trabalho conjunto entre Executivo e Legilsativo. “A jornada que temos pela frente exige muito mais que compromissos políticos, exige união, respeito e, principalmente, cooperação. Tenho plena convicção de que, com muito trabalho, nossa cidade voltará a ser motivo de orgulho para todos nós”, disse Katia Miki.



A solenidade também foi marcada pela vitória de Rafael Couto na eleição para presidente da Câmara no biênio 2025/2026.