Vistoria foi realizada hoje (3)Divulgação

Publicado 03/01/2025 21:49 | Atualizado 03/01/2025 22:01

Após a chuva da noite de ontem (2), diversos pontos de alagamentos acompanhados de acúmulo de lama dificultaram o trânsito e o acesso de moradores no bairro Carbocálcio, em Barra do Piraí.

Para analisar e resolver o problema, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Defesa Civil, enviou equipe ao local nesta sexta (3). A ação foi realizada em um trecho da rua Silas Pereira da Mota.

De acordo com relatório da pasta, acredita-se que a principal causa do alagamento na área foi a obstrução parcial do sistema de captação de águas pluviais, composto por uma rede de manilhas que atravessa a via pública. Tal bloqueio seria resultante do acúmulo de sedimentos e vegetação no sistema, comprometendo sua funcionalidade.

A prefeitura informa que foram traçados planejamentos para reduzir os danos causados e impedir novas intercorrências na área. Dentre as possíveis intervenções estão: desobstrução imediata; continuidade do monitoramento preventivo; e desenvolvimento de estudos e projetos em parceria com as Secretarias de Serviços Públicos e Obras Públicas. A última medida tem o objetivo de ser a solução definitiva para o problema..

O secretário de Defesa Civil, Rafael Champion, comentou que essa intercorrência não deveria acontecer se o sistema de águas pluviais do local estivesse em condições normais. “Ontem choveu 40 milímetros nas 24 horas, e isso é muito pouco para causar um alagamento. No entanto, a equipe da Defesa Civil foi até o local e encontrou as manilhas de escoamento entupidas por acúmulo de sujeira, como terra e restos de folha, e isso fez com que a água subisse”, apontou Rafael

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, falou sobre a importância de realizar ações de monitoramento preventivo, principalmente, no período de chuvas.“Vistorias como essa são muito relevantes para a segurança da população. Elas podem impedir que desastres maiores aconteçam e salvar vidas. Vamos construir um governo que cuide verdadeiramente dos barrenses, em todos os âmbitos, e por isso, é imprescindível que estejamos atentos a possíveis problemas dessa natureza e, nesse processo, a Defesa Civil é indispensável”, finalizou a chefe do Executivo.