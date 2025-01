Frente do automóvel fivou destruída - Divulgação/PRF

Frente do automóvel fivou destruídaDivulgação/PRF

Publicado 13/01/2025 14:35

Nesta segunda-feira (13), um homem de 74 anos morreu após bater o carro que dirigia de frente com um caminhão na BR-393, em Barra do Piraí (RJ). A colisão aconteceu no sentido Volta Redonda, na altura do km 270.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o idoso perdeu o controle do carro e colidiu com o caminhão. Devido aos graves ferimentos, a vítima morreu ainda no local.