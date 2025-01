Publicado 06/01/2025 18:55

Hoje (6), por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, a prefeitura de Barra do Piraí divulgou a nova rota da coleta de lixo no município, que vai funcionar de segunda a sábado em dois turnos, das 7h às 15h20m e das 18h às 2h. Confira, abaixo, os dois trajetos.

Segunda, quarta e sexta-feira: 7h às 15h20

Rota 1: REPASSE NO CENTRO - Química - Parque - São Joaquim - Vila Helena - Parte Baixa - São Luís - Vale do Ipiranga – Depósito Kero Coco Fabrica sorvete – Bramil Supermercados – Reta Central – Amaral Peixoto.



Rota 2: Maracanã (reta) - Caieira São Pedro – Rua dos Pracinhas - Santa Casa - Rua Franklin de Moraes – Caixa D’ Água Velha - Muqueca - Carlos de Queiroz - Bairro São João - Chalezinho - Vargem Grande - Carvão - Rua Cristiano Otoni - Cantão - Estrada do Antigo Vazador – Assis Ribeiro.



Rota 3: Reta da Oficinas Velhas - Califórnia (Parte Alta) – Oficinas Velhas (reta) – Santa Terezinha - Cerâmica - Mercado Fã – Fátima - São Luiz da Barra - Reta Principal Morada do Vale - Boa Vista da Barra - Rua 10 – Balança - PRF - Pedágio - Aldeia das Águas – Vigor.



Rota 4: Reta da ponte metálica até o Belvedere (Sesi) - Ipiabas - Fazenda da Taquara - Fazenda Prosperidade - Posto Belvedere - Faculdade UGB



Rota 5: Da CIA da PM a reta do Matadouro - Novo Fórum - Beco do Peão - Rua 24 de Agosto - Santo Antônio – Coimbra – 10 de Março - Loteamento Firmino - PRF – Tecnocal – 10º Batalhão - Fazenda Ribeirão – Fazenda no Baiano - Belvedere - Igreja Santana – Atrás do Royal.

Terça, quinta e sábado - 7h às 15h20

Rota 1: Pardal - Transportadora Barrense – Ponte do Andrade – Ponte Vermelha – Roseira - Parque Santana – Carbocálcio – Boca do Mato – Santana da Barra – Guararema – Barragem Santana - Chalet.

Rota 2:REPASSE NO CENTRO – Reta do Central – Amaral Peixoto - Vargem Grande - Caieira Velha - Carvão - Igreja Santo Cristo - Medianeira - Rua Duque de Caxias - Rua Cristiano Otoni - Assis Ribeiro - Fórum Antigo - Morro do Gama - Asilo - Boa Sorte - Areal - Italiano.

Rota 3: Califórnia (Central) - Rua 1 a 25 - Ciep - Reta - Rica - Fábrica na rodovia 393 – Aldeia das Águas – Matadouro (reta).

Rota 4: Reta da ponte metálica até o trevo - São José do Turvo (Terça e sábado) - Dorândia - Vargem Alegre - Bomba de Areia – Landin.

Rota 5: Reta do Barão até Belvedere (Sesi) - Santana – Atrás do Royal - Santa Bárbara – Mesquita - Metalúrgica - Oficinas Velhas (Principal) – Ilha Lima Duarte - Grota do Urubu - Condomínio Rubi – Asa branca - Ponte Preta - Lago Azul - São José.

Segunda, quarta e sexta-feira - 18h às 2h

Rota 1: Vila Suíça - Amaral Peixoto – Matadouro – Maria de Nazaré - Centro - Mercado Municipal - Supermercados Casa do Arroz - Cruz Vermelha - Rua Assis Ribeiro - Rua da Estação - Vila MRS – Muqueca (Principal) – Emas - Cemitério - Rua Moreira dos Santos – Caieira São Pedro - Rua Major Ferraz - Santa Casa –Vila Helena (reta) - Venturão (3 lojas).

Terça, quinta e sábado - 18h às 2h

Rota 1: Muqueca (Principal) - Maracanã - Grota do Neném - Beco da Nafil e o próximo - Subida América Centro - Senai – Rua Itaguaí - Vila Suíça - Amaral Peixoto – Matadouro – Maria de Nazaré - Centro - Mercado Municipal - Supermercados Casa do Arroz - Cruz Vermelha - Rua Assis Ribeiro - Rua da Estação - Vila MRS – Muqueca (Principal) – Emas - Cemitério - Rua Moreira dos Santos – Caieira São Pedro - Rua Major Ferraz - Santa Casa –Vila Helena (reta) - Venturão (3 lojas).

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, ressaltou a complexidade por trás do processo de formulação desse itinerário e reforçou que a população deve fazer sua parte para auxiliar no funcionamento do serviço.

“Essa nova rota da coleta de lixo foi feita por meio de muito estudo e planejamento. Com ela conseguiremos dar fim a um problema que há tanto tempo atrapalha a vida dos barrenses. Vamos fazer com que Barra do Piraí seja uma cidade mais limpa e, para isso, contamos que cada um faça a sua parte, colocando o lixo para fora de suas casas apenas no dia da coleta”, afirmou a prefeita.