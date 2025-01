Publicado 23/01/2025 23:31 | Atualizado 23/01/2025 23:32

No fim da tarde desta quinta-feira (23), uma colisão entre um caminhão e um ônibus na rodovia BR-393, no Trevo do Belvedere, em Barra do Piraí, deixou feridos. Pelo menos duas pessoas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros, em estado moderado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas estavam presas às ferragens.