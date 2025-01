Publicado 19/01/2025 16:52

Ontem (18), uma briga que aconteceu em Barra do Piraí terminou com um homem morto e dois irmãos presos. A discussão entre a vítima e dois irmãos ocorreu na Rua Célio Diegues Álvares, no bairro Coimbra. De acordo com a Polícia Militar, os três envolvidos no desentendimento tinham a mesma idade, 28 anos.

Parecia que a briga havia terminado, mas um dos suspeitos esperou a vítima ir para casa e a esfaqueou no caminho. Um dos dois golpes atingiu o rapaz no coração, que não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Barra.



Hoje (19), os irmãos se entregaram à polícia, mas só um deles foi identificado como autor do crime. Segundo o g1, duas facas sujas de sangue foram encontradas. O caso está sendo investigado pela 88ª DP de Barra do Piraí e os dois permanecem presos.